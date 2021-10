2 West-Vlaamse monumenten niet langer beschermd

De bescherming van het Openluchtzwembad in Ieper en de schoorsteen van de steenbakkerij in Ramskapelle wordt voorlopig opgeheven. Dat heeft Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele zondagmorgen bekend gemaakt.

"Andere ruimtelijke belangen of het verlies aan draagvlak voor de beschermingen verantwoorden de opheffing van de bescherming", legt Diependaele uit. De betrokken gemeentebesturen organiseren nu een openbaar onderzoek over de opheffing, zodat iedereen de kans heeft om opmerkingen of bezwaren kenbaar te maken. Het is vervolgens aan de minister om over een definitieve opheffing te beslissen.

Werken aan de stadsgrachten in Ieper

De bescherming van het Iepers Openluchtzwembad wordt opgegeven omdat de stad en de Vlaamse Milieumaatschappij werken plannen aan de inrichting van de stadsgrachten. "Het algemeen belang van deze werken overstijgt het belang van de bescherming van het Openluchtzwembad als monument", aldus Diependaele.

Schoorsteen in slechte staat

De schoorsteen van de steenbakkerij in Ramskapelle, bij Nieuwpoort, is een oorlogsrelict uit de Eerste Wereldoorlog. De schoorsteen werd in 1992 beschermd als monument, maar sindsdien is de staat van het oorlogsrelict er verder op achteruit gegaan. Er werden wel verschillende initiatieven op poten gezet om de schoorsteen in ere te herstellen, maar dat draagvlak is intussen verdwenen. Het opheffen van de bescherming dringt zich daarom op.