20% aangevraagde zonnepanelen groepsaankoop provincie niet gelegd

In 1 op de 5 gevallen kunnen aangevraagde zonnepanelen binnen de groepsaankoop van de Provincie toch niet gelegd worden. Redenen zijn vaak asbest in het dak of te veel schaduw.

De provincie organiseert al jaren een groepsaankoop, vooral voor stroom en gas. Maar dit jaar ook voor zonnepanelen en thuisbatterijen. Dit voorjaar is toch 20 procent van de aangevraagde zonnepanelen geannuleerd. Bij de thuisbatterijen is dat 25 procent.

Van de 1.084 doorgestuurde klanten, werden 172 dossiers volledig administratief afgerond. Er zijn al meer installaties in orde, maar die zijn administratief nog niet helemaal afgerond. 216 overeenkomsten voor zonnepanelen zijn geannuleerd. Dat is dus zo’n 20 procent die om uiteenlopende redenen afvalt. Zoals asbest in het dak of te veel schaduw.

Ook de groepsaankoop voor dit najaar is intussen afgesloten, met meer dan 7600 inschrijvingen voor zonnepanelen.