20 innovatieve STEM-projecten in West-Vlaanderen

De projecten passen in een oproep aan scholen om leerlingen, leerkrachten en externe partners samen te laten werken aan een project om jongeren bewust te maken van de klimaatproblematiek. Zo zal het Koninklijk Atheneum Centrum Oostende kickstart-fietsen installeren zodat leerlingen op daarmee hun smartphone kunnen opladen.

Het Sint-Paulus KSO uit Waregem zal dan weer elektriciteit opwekken via fietsen en het Koninklijk Atheneum campus de Reygaert uit Tielt zal zelf biokunststoffen maken.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Voor de klimaatuitdaging kunnen de verschillende disciplines van STEM zoals techniek, technologie en ingenieurswetenschappen een wezenlijk verschil maken. Het is fantastisch om te zien dat scholen massaal op deze oproep hebben gereageerd met projecten waarbij ze een benzinekart ombouwen tot elektrische kart, of zelf biokunststoffen maken. Op die manier maken jongeren kennis met de innovatieve aspecten van een toekomstig beroep of opleiding én worden ze bewust gemaakt van de klimaatproblematiek. Hiermee brengen we twee belangrijke en actuele thema’s samen.”