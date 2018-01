20 jaar cel voor doodslag in Menen

Een Nederlander van 54 en zijn ex-vrouw die 10 jaar jonger is en die samen drie kinderen hebben stonden terecht voor roofmoord. Het openbaar ministerie vraagt voor de man 30 jaar cel, voor de vrouw is dat 20. De man is veroordeeld voor doodslag, en dus niet voor roofmoord. Zijn ex-partner is vrijgesproken.

Beide verdachten ontkennen

Beide verdachten ontkenden de moord. Het lichaam van het slachtoffer werd met 14 messteken een maand na de feiten teruggevonden op de zolder van zijn woning in de Bruggestraat. Het lag verscholen onder een oude deur.

De Nederlanders woonden destijds samen met hun minderjarige zoon even in bij de Menenaar omdat ze geen onderdak hadden. Ze hadden het slachtoffer, die altijd iedereen wou helpen, leren kennen bij de Hare Krishna beweging in de Ardennen.

Wagen en bankkaart gestolen

Volgens het openbaar ministerie sloegen de stoppen door bij de Nederlander toen Stefaan Bekaert hen wegstuurde omdat ze hem bestolen hadden en hij via het CAW geen woonst kon krijgen. De man heeft in Nederland trouwens al een aardig strafblad: oplichting, diefstal, valsheid in geschrifte, vernielingen, bezit van wapen en munitie, aantasting van de persoonlijke integriteit, mishandeling en brandstichting. De vrouw en minderjarige zoon waren volgens de procureur bij de moord aanwezig. Ze zouden nadien zijn wagen gestolen hebben en geprobeerd hebben geld af te halen met de bankkaart van het slachtoffer. De wagen werd teruggevonden aan een kanaal in het Antwerpse Ravels.

Advocaten vragen de vrijspraak

Maar volgens de verdachten liep het helemaal anders. De Nederlander verklaart dat Stefaan Bekaert onder bedreiging van een mes seksuele handelingen wou stellen met zijn zoon en dat hij daarop uitkwam. In een schermutseling zou hij het slachtoffer slechts éénmaal gestoken hebben uit zelfverdediging. Wie dan wel de moordenaar is die het slachtoffer op beestachtige wijze, zoals het openbaar ministerie zegt, om het leven bracht, dat weet hij niet. De ex-partner van de man zou op het ogenblik van de feiten al opnieuw in Tilburg geweest zijn. Beide advocaten vroegen de vrijspraak voor hun cliënt.

Ouders blijven met vragen zitten