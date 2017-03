20 jaar cel voor strandmoord

Van voorbedachten rade is volgens de rechtbank geen sprake. De man van Egyptische origine heeft de wurging nooit bekend. Na zijn straf blijft hij nog tien jaar ter beschikking van de strafuitvoeringsrechtbank. Op 24 juli 2014 werd het levenloze lichaam van het slachtoffer rond 7.15 uur aangetroffen op het strand van Zeebrugge. Over haar gezicht lag zand, maar haar geslachtsdelen waren wel zichtbaar. Op het lichaam werden ook drie gebruikte condooms aangetroffen. Achteraf bleken die afkomstig te zijn van de laatste klant die het slachtoffer als prostituee had ontvangen.

De man kwam diezelfde dag al in het vizier van de speurders. Zijn gewelddadig gedrag tegenover zijn partner had er immers enkele maanden eerder al voor gezorgd dat hij een tijdje in de Nederlandse gevangenis was beland.