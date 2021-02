20 jaar Natuurpunt van start in Brugs Concertgebouw

Natuurpunt heeft zaterdag in samenwerking met het Concertgebouw Brugge de festiviteiten rond haar 20ste verjaardag op gang geschoten. Liefhebbers konden het concert van Brussels Philharmonic met als centrale thema 'de zee' zaterdagavond volgen via een livestream.

Natuurpunt ontstond in 2001 na een fusie van De Wielewaal en Natuurreservaten. De vereniging telde toen 48.000 leden, maar 20 jaar later zijn al 124.000 gezinnen lid. "Dat kan alleen maar door de eindeloze inzet van de vele vrijwilligers die de basis zijn van onze organisatie. En dus willen we dit jaar ook vieren mét die vrijwilligers", aldus algemeen directeur Walter Rycquart.

Door de coronamaatregelen moet Natuurpunt creatief zijn bij het organiseren van dit verjaardagsfeest. Het liet een oude zeecontainer ombouwen tot een mobiel bezoekerscentrum. Binnenkort zullen 28 lokale Natuurpuntafdelingen tijdens hun eigen feestprogramma bezoek krijgen van de container. De Natuurpunt Toer ging zaterdag van start op 't Zand, voor het Brugse Concertgebouw. De container werd door street artist Dzia voorzien van kleurrijke graffiti, uiteraard met de natuur als thema.

Avondprogramma: kunst en natuur

Voor het avondprogramma zette Natuurpunt niet toevallig een samenwerking met het Concertgebouw Brugge op poten. Hun thema is dit seizoen immers 'Voor het leven'. "Al eeuwenlang worden componisten en kunstenaars gegrepen door de natuur. In dit geëngageerde seizoen rond biodiversiteit is dit concert ongetwijfeld een hoogtepunt", aldus Jeroen Vanacker, artistiek directeur van het Concertgebouw Brugge.

Het concert toonde met 'La Mer' van Claude Debussy niet enkel de fascinatie voor de schoonheid van de zee. Met een dansfilm in de opgedroogde Aralzee deed filmmaker Thierry De Mey de toeschouwers anderzijds ook nadenken over de impact over de impact van klimaatverandering. Later zal het concert ook nog te bekijken zijn op de nieuwe pop-up cultuurzender Podium 19.