20 jaar Spots op West is groot succes

Met een bezettingsgraad van 75 procent was de twintigste editie van locatietheaterfestival Spots op West eentje om in te kaderen. De organisatie heeft 3000 tickets verkocht.

Westouter was vier dagen lang het epicentrum van het theater in de vrije tijd. Het festival leverde een staalkaart van wat de Vlaamse toneelverenigingen op de planken brengen, maar dan op speciale locaties. Het gaat om bijvoorbeeld muziektheater in een kerk of een comedyshow in een schuurtje. Ook traditioneel teksttheater ontbrak niet.

Twintig jaar Spots op West verenigde theaterliefhebbers uit alle uithoeken van Vlaanderen. “Voor veel trouwe bezoekers is zonder Spots op West de zomer niet echt gestart,” vertelt Joke Quaghebeur, directeur van theaterorganisatie OPENDOEK. “Ze reserveren een jaar op voorhand al huisjes of B&B’s in de streek om het zeker niet te missen.”

Theaterwandeling: positieve erfenis van coronacrisis

Dit jaar zijn er ook nieuwigheden bijgekomen, zoals de theaterwandelingen. De afgelopen twee jaar organiseerde OPENDOEK theaterwandelingen in Westouter als vervanging van het festival. Nu het festival terug is, zijn de wandelingen niet meer weg te denken. Het mooie landschap in Heuvelland en de theatrale vertellingen of korte performances zijn voor veel bezoekers een fijne match.

Volgend jaar gaat Spots op West door van 6 tot 9 juli.

