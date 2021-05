20-jarige aangehouden na zinloos geweld in Blankenberge

In Blankenberge werd zaterdagnacht een jonge man gearresteerd wegens zinloos geweld op de Markt.

Afgelopen nacht viel een 20-jarige man uit Meise een toevallige passant aan op de Mark van Blankenberge. De politie kwam ter plekke en sloeg de man in de boeien, al verliep ook dat niet zonder slag of stoot. Met onder andere een kopstoot keerde de verdachte zich tegen de politie. De jonge man zal via snelrecht gedagvaard worden voor opzettelijke slagen en verwondingen aan de passant en een agent, weerspannigheid en bedreiging.