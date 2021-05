20-jarige bestuurder richt ravage aan in Diksmuide

Een 20-jarige bestuurder van een Volvo XC60 veroorzaakte gisteren in het centrum van Diksmuide twee ongevallen. De jonge man uit Wervik legde nadien een positieve ademtest af en moest zijn rijbewijs onmiddellijk inleveren voor 15 dagen.

De Volvo reed eerst over een geparkeerde fiets op het schoolplein om nadien in de Reuzemolenstraat twee geparkeerde wagens te rammen. Daarbij kraakte het voorwiel van de Volvo XC60 af, net als het achterwiel van een van de aangereden wagens. Politiezone Polder meldt dat er geen gewonden zijn, maar de schade die de jonge bestuurder veroorzaakte, is aanzienlijk.