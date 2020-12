20 leerlingen van Oostendse basisschool besmet met coronavirus

Nog eens tien leerlingen en één leerkracht van basisschool Hendrik Conscience in Oostende zijn besmet met het coronavirus. Dat blijkt uit een grote testronde in de school, na besmettingen vorige week.

Alle 244 leerlingen en 33 leerkrachten van de school zijn gisteren getest. Van 128 testen is de uitslag al bekend. Nog eens tien leerlingen en één leerkracht blijken besmet. In totaal blijken nu dus al 20 leerlingen en twee leerkrachten besmet. De meesten hebben milde klachten, maar toch één leerkracht is in het ziekenhuis beland.

Vorige week dinsdag testte de zorgjuf van de kleuters positief. Maar daar bleef het niet bij. In de lagere school bleken zeven leerlingen besmet en dus werden alle leerlingen en het leerkrachtenkorps op advies van het medisch meldpunt naar huis gestuurd. De leerkrachten schakelden weer over op afstandleren.

Contacten opgespoord

Ondertussen is binnen de school ook contactopsporing gestart. De zorgjuf van de kleuters blijkt een evidente oorzaak in de kleuterafdeling. In het lager is het opsporen van de oorsprong van de besmettingen iets moeilijker.

De school wil nu zo snel mogelijk opnieuw opstarten met de leerlingen die niet besmet blijken, wellicht is dat nu vrijdag.

