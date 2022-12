20 maal de Kemmelberg op en af voor het goede doel

Oudjaar is hét ideale moment om goede voornemens te maken voor volgend jaar. Wie sportieve plannen heeft, kan alvast een voorbeeld nemen aan Matthias Simoen. Om 2022 af te ronden liep hij vanmorgen 20 keer de Kemmelberg op en af ten voordele van de Warmste Week. Het is niet de eerste keer dat...

20 keer naar de top lopen van de Kemmelberg op oudejaardsdag. Het zoveelste gekke idee van kinesist en triatleet Matthias Simoen. Hij liet zich sponsoren voor de Warmste Week, daarbij haalde hij 534 euro op en dat gaat integraal naar De Warmste Week.

Niet enkel Matthias Simoen beklom twintigmaal de Kemmelberg, hij kreeg steun van Erik die de berg beklom met zijn koersfiets, in totaal zo'n 1500 hoogtemeters. 2

Het is niet de eerste keer dat de ultraloper Matthias zoiets geks doet: "Ieder jaar doe ik drie, vier, vijf uitdagingen voor goede doelen. Dat is in lijn met mijn triatlons dat ik iedere keer als een doel stel. Als ik het niet haal moet ik het betalen en als ik het wel haal, betaalt de rest minstens één euro. De eerst volgende keer zal in mei zijn, dus ik heb nog tijd."

Het ultieme doel van Matthias Simoen is om ooit deel te nemen aan de Iron Man van Hawaï.