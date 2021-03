20 maanden voor reeks brandstichtingen in Waregem

De beklaagde woonde in een doorgaanswoning van het OCMW in de Waregemse wijk 't Gaverke. Ze woonde daar omdat haar eigen woning eerder al vuur vatte. "De beklaagde klopte aan bij de brandweer omdat ze een brandgeur rook", zei de procureur. "Ter plaatse merkten de spuitgasten dat er een prop papier aan het smeulen was op de zolderverdieping. Het was duidelijk te merken dat daarbij brandversneller was gebruikt. De vrouw ontkende dat ze er iets mee te maken had, maar gaf wel toe dat ze keukenpapier in brand had gestoken met een sigaret en dat had verstopt."

"Het parket stelde dat de vrouw, die een zeer laag IQ heeft en mentaal beperkt is, bij minstens zes brandstichtingen in amper twee maanden tijd zou zijn betrokken. "De brandjes zijn altijd erg amateuristisch en de schade bleef beperkt, maar er is telkens wel degelijk sprake van kwaad opzet", aldus de procureur. Volgens de raadsman van de beklaagde was ze vaak in de buurt wanneer er brand uitbrak, maar is er geen bewijs dat zij het vuur heeft aangestoken. De rechter achtte alle tenlasteleggingen bewezen en veroordeelde haar tot een straf van 20 maanden met probatie-uitstel.