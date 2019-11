20% minder bakkers, maar opleiding is populair

Het vraagt grote investeringen om als bakker aan de slag te gaan, en er is ook de moordende concurrentie met grootwarenhuizen.

Bakkersopleiding populair

Steeds minder jongeren starten een eigen bakkerij, maar de opleiding brood en banket wint aan populariteit. In het MSKA Roeselare bijvoorbeeld tellen ze elk jaar 10 tot 12 leerlingen extra in de bakkersopleiding. En volgens de bakkersfederatie is er nog wel degelijke een mooie toekomst weggelegd voor warme bakkers die het goed aanpakken. En zeker voor zij die zich specifiek toespitsen op chocolade- of ijsbereidingen.