20-tal bewoners geëvacueerd nadat appartementsmuur scheurt: "het was precies oorlog"

Meer dan tevreden was Dimitri Bontinck toen hij ongeveer een jaar geleden zijn intrek kon nemen in een gelijkvloerse flat van een gloednieuw appartementsgebouw langs de Kortrijksestraat in Harelbeke. Bontinck, die in 2013 bekend raakte toen hij in Syrië zijn zoon Jejoen ging terughalen die zich bij Islamitische Staat (IS) had aangesloten, heeft van de flat z’n eigen stek gemaakt en woont er ook graag. “Maar ik ben deze nacht toch wel heel erg geschrokken”, zegt hij.

Pleisterwerk springt los

Het was rond middernacht dat Bontinck opgeschrikt werd door enkele knallen. “Luide knallen, precies alsof het oorlog was”, vertelt hij. “Ik wist helemaal niet van waar die kwamen. Eerst dacht ik dat enkele flessen uit mijn collectie wijn en champagne waren ontploft maar dat bleek niet het geval. Maar even later zag ik hoe aan de onderzijde van een dragende muur het pleisterwerk was losgesprongen. Ik besefte dat er iets grondig fout was en belde de hulpdiensten.”

Bij de noodcentrale gaf met Bontinck de raad om het brandalarm te activeren, in de gang op het gelijkvloers. “Maar dat werkte niet”, vertelt hij. “Daarop is de politie gekomen. Zij hebben alle bewoners gewekt - voor zover dat nog nodig was - en gevraagd dat iedereen snel het gebouw zou verlaten.” 26 bewoners, waaronder iemand in een rolstoel maar ook enkele gezinnen met kleine kinderen, werden na verloop van tijd in busjes van de brandweer en het Rode Kruis overgebracht naar het ontmoetingscentrum Het Spoor. Daar kregen ze iets te eten en te drinken.

Stabiliteit in orde

Intussen trommelde de politie de architect van het gebouw uit z’n bed en kwam er ook een stabiliteitsingenieur ter plaatse. “Zij besloten na grondig onderzoek dat de stabiliteit van het gebouw niet aangetast is”, zegt burgemeester Alain Top (Vooruit). “Daarop hebben we de bewoners weer naar hun flat gebracht.” Iets na vijven was iedereen weer thuis. “Er komt ter plaatse nu snel nieuw overleg met verschillende experten, om de oorzaak van het incident te achterhalen en na te denken over een goeie oplossing. We zijn in de eerste plaats blij dat iedereen uiteindelijk weer naar huis kon. Mocht dat niet mogelijk zijn geweest, dan hadden we voor crisisonderdak gezorgd. Maar dat is allerminst eenvoudig, zeker voor zo’n grote groep van mensen.”

Al eerder problemen

Bij de geëvacueerden bevonden zich ook Henri Vanassche (77) en zijn echtgenote Diana Kindt (80). Zij runden tot in 2004 een druk beklante slagerij links naast de plek waar nu het nieuwe appartementsgebouw staat. “Het verwondert ons niet dat dit gebeurt”, steekt Henri van wal. “Al tijdens de bouwwerken waren er problemen. Daardoor ontstonden scheuren in een dragende muur van onze woning. Onze vloer kampt ook met verzakkingen. De voordeur kan nog maar moeilijk open. Op Allerheiligen in 2020 raakten we zelfs ons huis niet meer binnen. Een vakman is toen langsgekomen omdat de deur geen millimeter meer bewoog.”

Henri en Diana maakten meteen melding van de problemen. “Maar intussen zijn we ruim 15 maanden verder en is er nog geen oplossing. De verzekeringsmaatschappijen kibbelen onder elkaar wie de verantwoordelijkheid draagt. Al verschillende keren zijn experten langsgekomen om de toestand te bekijken. Op 25 januari is er een nieuw plaatsbezoek gepland. Maar je hoeft geen ingenieur te zijn om te beseffen dat de problemen van afgelopen nacht te maken hebben met de scheuren en verzakkingen waar onze woning al langer mee kampt.”

Voetpad verzakt

De gepensioneerde slager wijst ook op een verzakking in het voetpad, vlak voor het nieuw appartementsgebouw. “Precies op de plek waar de gasvoorziening onder de grond zit”, legt hij uit. “Maanden geleden is Diana gevallen toen ze zich misstapte in die verzakking. Ze heeft lang in het ziekenhuis gelegen, pas na een tijd bleek dat ze een geperforeerde long had. Voor hetzelfde geld was dit slecht afgelopen. Vorige week kwam op dezelfde plek nog een bejaarde man ten val. Ik heb ‘m weer recht geholpen, hij leek niks te mankeren. We hebben de verzakking lang geleden al gesignaleerd bij het stadsbestuur. Het resultaat was dat hier een tijdje een paaltje heeft gestaan, dat voetgangers moest waarschuwen voor de verzakking. Maar ik hoor nu van de burgemeester dat het probleem snel zal worden aangepakt. Daar zouden we blij om zijn”, besluit de man.