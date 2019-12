In Anzegem kon iedereen dit weekend bij VZW Zebrapad terecht om er kroonkurkjes in te dienen. Het is het eindpunt van een actie die een jaar duurde.

De kroonkurkenactie van VZW Zebrapad is een ongelofelijk succes. Waar de initiatiefnemers vorig jaar nog ruim 6 ton kroonkurken inzamelden, gaan ze nu vlot boven de 20 ton. Een schroothandelaar neemt de kroonkurken straks mee en geeft zo’n 150 euro per ton. Op die manier kan de vzw ruim 3.000 euro doneren aan onderzoek naar EDS. Dat is een bindweefselaandoening waarover helaas nog te weinig geweten is.

De opbrengst gaat – via de Warmste Week - naar de afdeling genetica van de Universiteit Gent.