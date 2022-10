200 kilo afval vanuit kano's uit de Leie gevist

De Leie is weer een beetje schoner na deze week. Op enkele plaatsen hebben leerlingen met kano’s drijvend afval uit het water gehaald. Dat gebeurt al langer in Gent, maar nu wilden ze ook onderzoeken hoe het stroomopwaarts gesteld is.

Ook in Menen trokken leerlingen met een kano het water op en helaas: ook daar drijft nog veel afval rond. Hans Marly, Dokano: “Ons opzet is sowieso het bewustmaken van het zwerfvuilprobleem. We hebben gemerkt dat in Gent het probleem zeer groot is en wij wouden eens kijken of het stroomopwaarts in de Leie ook zo is. En we moeten eigenlijk vaststellen dat dat exact hetzelfde probleem is."

Vandaag haalden jongeren in Menen 200 kilo vuil uit het water: tapijten, stoelen, borden, glazen, flessen en nog veel meer.

Studenten Noémie en Aerith: “ Ik had dat niet verwacht; er is echt super veel afval in de Leie en langs de kant. Dus dat betekent dat mensen wel nog veel weggooien op straat.”