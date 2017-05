In Jabbeke kwamen meer dan 200 motorrijders bijeen voor de uitvaart van een koppel motards dat op 1 mei om het leven kwam in Elverdinge.

Werner van Praet (56) en Jacqueline Vanhessche (61) uit Jabbeke kwamen op 1 mei om het leven bij een ongeval in Elverdinge. De man verloor in een bocht de controle over het stuur en belandde in een diepe gracht. Er kon voor beiden geen hulp meer baten.

Het was de wens van de familie dat vandaag zo veel mogelijk motards zouden aanwezig zijn op de uitvaartplechtigheid in Jabbeke.

