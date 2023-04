200 plaatsen in onze provincie moeten nog 2 jaar wachten op sneller internet

Het budget dat voorzien was om die witte zones te dekken, is door Minister Petra De Sutter verschoven om sneller internet te voorzien op de treinen. Melissa Depraetere, federaal fractieleider Vooruit: "Er wordt budget vrijgemaakt om de internetverbindingen op de treinen te verbeteren. Bijvoorbeeld de lijn van Kortrijk naar Gent, daar is er vaak een probleem in De Pinte. Daar wordt budget voor vrijgemaakt, wat op zich een heel goede zaak is. Alleen komt dat budget van een andere plek. Voor projecten in West-Vlaanderen ook. Bijvoorbeeld in de Westhoek, waar we zien dat heel wat huishoudens geen goed of stabiel internet hebben. Daarvoor was elf miljoen euro voorzien. En dat budget wordt nu weggetrokken voor de treinassen."

"Telecombedrijven vinden het commercieel niet interessant"

Het budget was voorzien om zogenaamde witte zones te voorzien van snel internet. Op sommige plaatsen, zoals Avekapelle bij Veurne, blijft dat dus een probleem. "De burgemeester heeft daar ook de bevolking bevraagd. Blijkt dat heel veel mensen geen goed internet hebben. Thuis werken, voor je studies internet gebruiken, een doktersafspraak maken,... het is vaak niet zo evident daar. Dus voor die mensen is het belangrijk dat zij toegang hebben tot goed en stabiel internet, en dat zal nu niet gebeuren. En dat komt ook voor een groot deel omdat de grote telecombedrijven het eigenlijk ook commercieel niet interessant vinden om in de Westhoek projecten te gaan doen."