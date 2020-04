2000 beschermende pakken voor zorgsector

In totaal schenken ze 2000 beschermende pakken en 2600 speciale FFP2-mondmaskers aan de zorgsector. Een groot deel daarvan gaat naar zelfstandige thuisverpleegkundigen in West- en Oost-Vlaanderen.

"Gisteren belde een verpleegkundige in nood ons op. Twee patiënten met corona wilden de verpleegkundigen thuis verzorgen maar ze hadden geen materiaal. Wij hebben gisteren alles in het werk gesteld om die mensen voor 14 dagen te kunnen verderhelpen met professionele pakken, beschermbril, mondmasker en handschoenen. We vermoeden dat er volgende week een piek gaat komen in de thuiszorg. Ik zou willen een oproep doen naar iedereen die deze pakken heeft, geef ze aan de thuisverpleegkundigen, want die hebben ze echt nodig", weet Lieven Deprince van de Lokale Kring Zelfstandige Thuisverpleegkundigen.