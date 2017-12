2.000 euro per kilo voor eerste hopscheuten

De eerste kistjes van het West-Vlaamse witte goud werden traditiegetrouw door De Lovie, een centrum voor personen met een verstandelijke beperking, aan de Roeselaarse REO Veiling geleverd. Retailer Metro drukte als eerste af.

De eerste druk kwam er meteen op de startprijs van 200 euro per 100 gram. De tweede druk ging daar zelfs nog boven, tot 202,6 euro per 100 gram. Goed voor een gemiddelde prijs van 2.013 euro per kilo. De Lovie voerde al voor de 25ste keer de hopscheuten in primeur aan en was erg tevreden met de prijs. "Die toont dat er grote interesse is voor dit ambachtelijk geproduceerde product, maar ook voor onze werking. Dit geeft aan dat ook mensen met een beperking heel zorgvuldig en secuur kunnen zorgen voor de arbeidsintensieve kweek van dit erkende streekproduct", klonk het.

Fine Fleur

De hopscheuten worden al een tijdje verkocht onder het kwaliteitslabel Fine Fleur. Retailer Metro drukte als eerste af, niet enkel om als eerste de hopscheuten op de markt te kunnen plaatsen, maar ook om het project van De Lovie te ondersteunen. Donderdag zullen de eerste kistjes aangeboden worden in de tien Belgische vestigingen van Metro.

Hopscheuten zijn een exclusief streekproduct. Het is namelijk niet gemakkelijk om hopplanten te bemachtigen en de kweek is erg intensief. Er leveren nog amper vijf telers hopscheuten aan de REO Veiling. Het echte seizoen start pas eind januari, begin februari.