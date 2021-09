De uitbreiding van de Leie maakt het mogelijk dat grotere boten kunnen passeren, maar de plannen stuiten op protest van Natuurpunt. ’t Schrijverke is een populair stuk natuur in deelgemeente Marke en in de petitie wordt gevraagd om het gebied te behouden als nautisch knelpunt. Dat is een zone in het kanaal waar schepen even moeten wachten om door te varen omdat het te smal is. Een definitieve beslissing is er nog niet.