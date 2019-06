In Moorslede en Ledegem trekken alle scholen uit de regio vandaag naar het theater. Kindertheaterfestival Pardoes heeft voorstellingen op zeven locaties.

Op zes locaties in Moorslede en Ledegem zijn er voorstellingen met figurentheater. Op een zevende locatie is er muziek. Meer dan 2.000 kinderen zijn zo vandaag op stap. De kleuters blijven rond De Bunder in Moorslede, maar ook daar veel randactiviteiten.