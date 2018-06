In Poperinge zijn 20.000 kippen omgekomen bij een brand. De stal waarin de kippen verbleven ging in vlammen op nadat de isolatie vuur vatte.

Rond 17.45 moest de brandweer gisteren uitrukken voor een stalbrand in de Stoppelweg in Poperinge. Toen de brandweer aankwam, sloegen de vlammen al door het dak. De mannen kregen het vuur snel onder controle, maar konden niet verhinderen dat de stal in vlammen opging. De brand zou ontstaan zijn doordat de isolatie vuur vatte. Bij de brand kwamen 20.000 kippen om.