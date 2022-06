200.000 mensen verwacht op Kortrijkse Sinksenfeesten

Vier dagen lang bruist de stad, met straattheater, muziekfestivals, een rommelmarkt en veel meer. Met Kortrijk Weide krijgen de Sinksenfeesten er bovendien een nieuwe locatie bij.

Heel wat straten in de binnenstad zijn afgesloten voor het verkeer, parkeren doe je best in de ondergrondse parkings die bereikbaar blijven. Kortrijk verwacht op vier dagen 200.000 of meer bezoekers, ook de politie staat paraat om alles in goede banen te leiden. Ruth Vandenberghe, burgemeester: "De politie zal massaal aanwezig zijn te voet, per fiets, te paard. Iedereen staat te springen om Kortrijk te doen daveren op zijn grondvesten. Maar het moet veilig verlopen. Ook drones, en camera’s worden ingezet."