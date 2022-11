In Kortrijk is de 20.000ste bezoeker van het Belevingsmuseum 1302 in de bloemen gezet. Het gaat om een koppel uit Hasselt.

Het was actrice Chris Lomme die de attentie mocht geven. Zij sprak het verhaal in over de Guldensporenslag in het nieuwe museum.

Open sinds juli

“Sinds de opening op 10 juli - amper 4 maanden geleden - vonden al duizenden bezoekers de weg naar het Belevingsmuseum 1302 in de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Kortrijk”, zegt de stad Kortrijk.

“Vooral de zomermaanden waren erg in trek, met 5.508 bezoekers in juli en 4.148 in augustus. September lokte 3.665 bezoekers, oktober tikte af op 4.893.”