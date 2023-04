201 ton afval opgeruimd langs gewestwegen in West-Vlaanderen

In 2022 ruimde het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) 201 ton afval langs West-Vlaamse gewest- en autosnelwegen. Dat is een daling met een kwart. In heel Vlaanderen is er een stijging van 2,6% tegenover 2021.

De kostprijs voor het opruimen van dat afval in onze provincie alleen al kostte ruim 300.000 euro. “Na al die jaren sensibiliseren, blijft sluikstort een hardnekkig maatschappelijk probleem, ook op onze parkings” zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. “De opruim van dat afval kost bovendien handenvol geld. Enkel al voor 2022 komt de opruim- en verwerkingskost voor afval langs onze Vlaamse gewest- en autosnelwegen op 3,8 miljoen euro. Iedereen draait mee op voor het asociaal gedrag van enkele individuen en dat is een heel spijtige zaak.”

In de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen is de opruim- en verwerkingskost het grootst. In West-Vlaanderen het laagst. Een bekende hotspot is de carpoolparking in Ruddervoorde.

Sinds vorig jaar zijn er 12 gewestelijke toezichthouders die overtreders waarschuwen of verbaliseren. Ze betrappen op heterdaad of ze identificeren de overtreder tijdens het doorzoeken van het afval. AWV wil per provincie 46 handhavingsacties per jaar organiseren.