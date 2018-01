2018 wordt sleuteljaar voor provincie

In het concertgebouw in Brugge was er de traditionele nieuwjaarsdrink van de provincie. 2018 is een belangrijk jaar. Sinds gisteren is de provincie enkele bevoegdheden kwijt en in oktober zijn er verkiezingen. Het wordt dus wel een echt sleuteljaar.

De provincie is niet meer bevoegd voor sport, cultuur en welzijn maar voor al de rest vertrekt het beleid van uit de regio’s. De ervaring en de kennis wil de provincie nog meer delen zoals ruimtelijke planning, milieu, natuur en economie. Vanaf 1 januari volgend jaar halveert de provincieraad tot nog slechts 36 leden en vier gedeputeerden in plaats van zes.

Vriendelijkheid

Ook de gouverneur nam het woord. Zijn boodschap is dat we vriendelijk en enthousiast moeten zijn. Maar hij ziet voor dit jaar ook nogal wat uitdagingen. "Ik denk aan de problematiek van de vluchtelingen, en ook de gevolgen van de Brexit. We zijn ook bezig met de kustwachtcentrale. Dus zijn er toch een aantal interessante dingen die op ons afkomen", zegt gouverneur Carl Decaluwé.