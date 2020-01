2020 wordt feestjaar voor K in Kortrijk

Wat zijn jouw goede voornemens voor dit jaar? De kans is groot dat dat ‘meer sporten’ of ‘gezonder leven’ is.

Dat zijn ook de meest voorkomende antwoorden in een bevraging van winkelcentrum K in Kortrijk bij meer dan duizend West-Vlamingen. Ambassadeur Evy Gruyaert –zelf een gezondheidsgoeroe- is blij met die resultaten. "Ik ben eigenlijk wel blij dat dat top of mind is, qua goede voornemens, bij zoveel West-Vlamingen: het sporten, het goed voor jezelf zorgen. Meer bewegen, kilo’s verliezen, water drinken. Mentaal welzijn, lichamelijk welzijn, is een beetje de nieuwe luxe geworden denk ik". (Lees verder onder de foto)

Het onderzoek kwam er natuurlijk niet zomaar. Het winkelcentrum Kortrijk, dat 10 jaar bestaat, wil de gegevens ook gebruiken om haar klanten beter te bedienen. Een verkoper die zijn product kent is belangrijker dan het onpersoonlijke online verkoopsgebeuren. "Als je een tof broekje aan hebt met een leuke t-shirt dan is dat nog zoveel aangenamer, dan ga je jezelf nog een beetje meer kunnen motiveren. En ik denk dat alles hier aanwezig is om mensen te motiveren", zegt Gruyaert.

Kantoorruimte

Maar misschien was de winkeloppervlakte in K destijds wat te hoog gegrepen. Er staan veel winkels leeg. Dat willen ze oplossen door op de bovenste verdieping kantoorruimte te maken. "Een aantal jaren geleden zijn de kantoren en de grote bedrijven, onder andere ook het ziekenhuis, allemaal verhuisd naar de rand van de stad", zegt shoppingmanager Nicole Bats. "Vandaag blijkt, en dat is ook een vraag vanuit het stadsbestuur, dat er opnieuw vraag is naar kantoorruimte in de binnenstad van Kortrijk. En daar gaan wij proberen een passend antwoord op te vinden.

