2022: boerenjaar voor de wijnbouw

De warme en zonnige dagen in 2022 werpen zijn vruchten af voor de West-Vlaamse wijnbouwers in het Heuvelland. Door een warme zomer, mooie lente en een klein beetje regen in september is er een groot volume aan gezonde druiven.

"Op dit moment zijn alle wijnen aan het gisten, de rijkdom van het sap ziet er goed uit. Dat toont aan dat er veel kwaliteit aanwezig is, ik denk dat het jaar 2022 zal onthouden worden als een groot wijnjaar", zegt Gido Van Imschoot, wijnexpert.

Ondanks de noordelijke ligging heeft de West-Vlaamse wijnproductie dit jaar toch een goed jaar achter de rug. Normaal gezien is het opletten voor de voorjaarsvorst, maar die was er niet dit jaar. Daarnaast mag er ook niet teveel regen zijn in mei en juni, want dan worden de bloesems gevormd. Maar ook in de zomermaanden kan het mislopen: tijdens juli en augustus hopen de wijnboeren op geen regen, maar ook de temperatuur is van belang. De combinatie van regen en te warme temperaturen zorgt voor schimmels op de rijpende trossen.

De laatste stap naar een perfecte wijn ligt nu in de handen van de wijnboer.