21% van de flitspalen defect in West-Vlaanderen

21% van de flitspalen op snel- en gewestwegen in West-Vlaanderen zijn stuk of onbruikbaar, dat schrijft de krant Het Nieuwsblad. Zo zijn in Harelbeke en Deerlijk bepaalde flitspalen al maanden defect.

Voor een aantal politie­zones is de maat vol: "We kunnen al een jaar lang geen enkele hardrijder flitsen op gewestwegen. Dan klopt er iets niet", klinkt het.

Vaak ligt een softwarefout aan de basis, of zijn detectielussen in het wegdek aan vervanging toe. Toch wil Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) dat er op korte termijn meer werkende camera's in Vlaanderen langs de weg staan. Een flitspaal kost al snel 30.000 euro. Voor het herstel van alle palen heeft het agentschap 2,7 miljoen euro per jaar beschikbaar.