21.000 euro boete voor Kortrijks taxibedrijf

De Brugse strafrechter heeft de zaakvoerder van een Kortrijks taxibedrijf veroordeeld tot 20.800 euro boete, waarvan de helft met uitstel. Emmanuel H. (52) hield voor allerhande kleinigheden loon in van zijn chauffeurs. In totaal werden 26 slachtoffers niet correct betaald.

De beklaagde ging in de fout door zijn chauffeurs steeds cash en vaak nogal onregelmatig te betalen. Bovendien werd ook voor allerhande redenen loon ingehouden. Zo verrekende Emmanuel H. boetes, onbetaalde ritten, kleine schadegevallen, verloren sleutels of kassatekorten in het loon van zijn personeel. Het arbeidsauditoraat benadrukte dat een dergelijke compensatie echter enkel mogelijk is bij een zware fout, zoals een ongeval door eigen schuld. In totaal werd verspreid over 18 chauffeurs ruim 14.000 euro ingehouden.

De verdediging legde uit dat de taxiwereld een heel specifieke sector is. "De werknemers innen de inkomsten, daarom moest vaak met een compensatie gewerkt worden", pleitte de advocaat van H. Daarnaast werd opgeworpen dat enkele chauffeurs zelf hadden gevraagd om eventuele kassatekorten op die manier te verrekenen. Emmanuel H. werd in 2016 voor identieke feiten al veroordeeld tot een geldboete van 10.800 euro, grotendeels met uitstel. Deze keer vroeg de verdediging tevergeefs om hem een werkstraf op te leggen.