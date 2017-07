22 extra onteigeningen voor Leiewerken in Menen

Eerder kregen al 113 mensen de boodschap dat ze sowieso onteigend zouden worden. Voor 88 andere percelen was er minder duidelijkheid. Maar nu is de knoop dus doorgehakt. Er worden geen 88 maar 22 extra mensen onteigend. Dat brengt het totaal op 135.

Eind vorig jaar werden de grote lijnen uit het voorkeursscenario voor de Leiewerken in Menen vastgelegd: een nieuwe hoge, vaste brug en een rechttrekking van de Leie met een impact op zowel de noordelijke als de zuidelijke oever. Nu de bijkomende studies over de wegen en de kaaimuren afgerond zijn, is er ook duidelijkheid over alle resterende percelen. Waterwegen en Zeekanaal NV en stad Menen hebben alle betrokken eigenaars reeds op de hoogte gebracht.