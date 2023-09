22 kinderen met zorgvraag kunnen plots niet meer naar internaat in De Haan

22 kinderen die bijzondere aandacht nodig hebben of in een moeilijke thuissituatie zitten, kunnen voorlopig niet naar het internaat Nest in De Haan. De voorziening heeft een personeel te weinig.

De ouders van de 22 kinderen kregen het slechte nieuws pas een paar dagen voor het begin van het schooljaar te horen. Doordat Nest net als de andere internaten van het bijzonder onderwijs overgeheveld is naar Welzijn, zijn veel personeelsleden naar elders overgestapt. Er was te lang onduidelijkheid over hun toekomst, klinkt het. (lees verder onder de foto)

Pieter De Winne (foto), algemeen directeur van scholengroep Impact noemt de situatie in Nest schrijnend. "We zoeken naar een noodoplossing in andere zorgcentra. Het is spijtig dat de Vlaamse overheid niet eerder duidelijkheid gaf over de arbeidsvoorwaarden an het personeel bij de overdracht van de internaten van Onderwijs naar Welzijn."

Eén van de getroffen kinderen is Kevin uit Zuienkerke, 11 jaar. Zijn ouders, Vidyamatee en Ricky (foto), hebben een horecazaak en zitten nu met de handen in het haar. Kevin gaat naar school in De Vloedlijn, in het bijzonder onderwijs, in Oostende. De extra zorg die Kevin nodig heeft kunnen zijn ouders niet bieden. Zij moeten nu op zoek naar een alternatief, terwijl het schooljaar al loopt. Nu zit hij elke dag twee uur op de bus. (lees verder onder de foto)

Oppositie kaart probleem aan

Steve Vandenberghe, burgemeester van Bredene en Vlaams parlementslid voor Vooruit, gaat de bevoede ministers, Hilde Crevits en Ben Weyts, hierover interpelleren. Vandenberghe is lid van de commissie onderwijs. Onder andere Annick Lambrecht zal dat doen in de onderwijscommissie.