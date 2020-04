22 personeelsleden WZC 't Ponton positief

Het WZC kreeg net als vele andere woon- en verzorgingstehuizen afgelopen week testkits om te onderzoeken hoeveel mensen effectief besmet zijn met het nieuwe longvirus, ook zonder dat ze symptomen vertonen. In 't Ponton kwamen de tests vorige woensdag aan en intussen zijn de resultaten bekend. Er werden 141 tests afgenomen bij 80 medewerkers en 61 bewoners. Naast 7 medewerkers die al ziek thuis zijn, hebben er de afgelopen dagen nog eens 15 positief getest op COVID-19. Bij de bewoners werden 7 nieuwe besmettingen vastgesteld. "Zoals de richtlijnen voorschrijven, kunnen we de medewerkers die positief testten, toelaten op de aparte afdeling als zij zich fit genoeg voelen om te werken. We wachten nog op de resultaten van 38 tests waardoor we nog nog geen wijzigingen doorvoeren in de genomen maatregelen", zo schrijft het WZC op zijn Facebookpagina. "Het merendeel van de positief geteste bewoners wordt reeds op een aparte afdeling verzorgd, de zogenaamde cohortezorg. De andere positief geteste bewoners worden volgens de strikte en correcte maatregelen geïsoleerd verzorgd." Er overleden al 7 bewoners van 't Ponton aan het nieuwe coronavirus. Het woonzorgcentrum bedankt in het Facebookbericht alle medewerkers "voor hun samenhorigheid, flexibiliteit, veerkracht in deze periode."