22 studenten Europacollege testen positief: 350 studenten in quarantaine

In de afgelopen week testten 22 studenten van het Europacollege in Brugge positief op Covid-19. Alle 350 studenten die in contact kwamen met de positief geteste medestudenten worden ook getest en blijven in isolatie in afwachting van het resultaat.

Bovendien zitten alle 350 studenten, verspreid over zeven studentenhuizen, sinds dit weekend voor twee weken in quarantaine. Alle lessen van het Europacollege verlopen momenteel online. De studenten mogen alleen hun kamer verlaten om boodschappen te doen. De Brugse politie zal hier streng op toezien en meteen optreden bij een overtreding.

Boetes van 250 euro

“De nieuwe rector van het Europacollege bracht ons dit weekend op de hoogte van het aantal besmettingen. Ik riep daarop zondagavond onze lokale crisiscel samen. We hebben onmiddellijk overlegd hoe we deze lokale uitbraak kunnen indijken. Voor hun eigen welzijn, maar ook voor dat van alle Bruggelingen, roep ik alle studenten van het Europacollege op om hun verantwoordelijkheid te nemen en zich aan de strikte maatregelen van 14 dagen quarantaine te houden. Overtredingen zullen we absoluut niet tolereren, de boetes bedragen 250 euro", aldus burgemeester Dirk De fauw.

“Voor het Europacollege is de gezondheid en veiligheid prioritair, niet alleen van de studenten en de medewerkers, maar ook van alle inwoners van de stad waar we gevestigd zijn en waar we zo van houden. We hebben onmiddellijk alle voorzorgsmaatregelen genomen om de verspreiding in te dijken, alle contacten te traceren en alle studenten te testen. We werken hiervoor nauw samen met het Brugse stadsbestuur. Ik ben de burgemeester en de stadsdiensten dan ook bijzonder dankbaar voor de goede samenwerking. Ik ben ervan overtuigd dat onze studenten hun verantwoordelijkheid zullen opnemen en ook in deze moeilijke omstandigheden respect zullen opbrengen voor de stad waarin ze verblijven", weet Federica Mogherini, rector van het Europacollege.

