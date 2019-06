22 West-Vlamingen leggen eed af in Vlaams parlement

In Brussel hebben 22 West-Vlamingen hun eed af in het Vlaams parlement. Voor enkelen van hen is het de eerste keer dat ze verkozen zijn.

In het Vlaams Parlement hebben de 124 nieuw verkozen parlementsleden de eed afgelegd. Alle verkozenen hebben in de handen van tijdelijk voorzitter Herman De Croo, bijgestaan door de twee jongste parlementsleden (Adeline Blancqaert en Filip Brusselmans, allebei van Vlaams Belang), gezworen de grondwet na te leven.

Op een akkefietje met Groen-voorzitster Meyrem Almaci na verliep alles zonder incidenten. Het nieuwe Vlaamse halfrond telt na de verkiezingen van 26 mei 35 zitjes voor N-VA, 23 voor Vlaams Belang, 19 voor CD&V, 16 voor Open Vld, 14 voor Groen, 13 voor sp.a en 4 voor PVDA. Met de PVDA doet er ook een gloednieuwe fractie haar intrede in het Vlaams Parlement.

Van de 124 parlementsleden zijn er 67 nieuwelingen, of 54 procent van het totaal. Voor 43 van hen is het zelfs helemaal de eerste keer dat ze in het parlement zetelen. Nooit eerder zaten er zoveel vrouwen in het Vlaams Parlement: 46,7 procent.

Dit zijn de 22 West-Vlamingen