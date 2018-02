Er werd gecontroleerd in de Veurnekeiweg (Wulpen), de Polderstraat (Oostduinkerke) en in de Strandlaan (Sint-Idesbald).

In de Veurnekeiweg respecteerden 40 bestuurders de snelheidslimiet van 70 km per uur niet. In de Polderstraat lapten 78 bestuurders de maximumsnelheid van 50 km per uur aan hun laars en in de Strandlaan tot slot gingen maar liefst 102 overtreders op de “foto”.

Zo stond de eindbalans na 5 uur op 220 snelheidsovertreders, een betreurenswaardig resultaat.