In het Oost-Vlaamse Maldegem is vanochtend omstreeks 7.15 uur een jonge vrouw van 23 uit Damme om het leven gekomen nadat ze met haar wagen gegrepen werd door een zware vrachtwagen met oplegger.

Wat er precies is gebeurd wordt nog onderzocht. Het parket heeft daarvoor een verkeersdeskundige aangesteld. Het ongeval gebeurde op een kruispunt met verkeerslichten op de N49 en de E34 in Maldegem. Een lichte personenwagen, die de E34 wou kruisen, werd in de linkerflank gegrepen door een vrachtwagen die van Knokke in de richting van Antwerpen reed. De bestuurster van de personenwagen overleed ter plaatse. Het rijbewijs van de vrachtwagenbestuurder werd ingetrokken, meldt het parket.