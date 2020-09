23 leerlingen van Kortrijks lyceum thuis in quarantaine

'Het nieuwe normaal'

De leerlingen zijn verplicht om tot en met 16 september thuis te blijven nadat één van hun medeleerlingen besmet bleek te zijn met het virus. Gisterenavond laat kreeg de school het nieuws te horen. Het was te verwachten dat het virus de scholen zou binnenkomen, maar gelukkig ligt daar nu een draaiboek voor klaar. De school nam ook zelf initiatief, vertelt directrice Franceska Verhenne: "Aan de leerling zelf had ik gevraagd hoe haar eerste september was verlopen, met wie zij nauwe en oppervlakkige contacten had gehad. Sowieso, de leerlingen met wie zij in de klas had gezeten werden beschouwd als leerlingen met wie zij nauw contact had

."

Directrice vraagt eenduidigheid

Toch roept de directrice van de school in Kortrijk op tot meer eenduidigheid. Ook in andere scholen zijn intussen besmettingen gemeld, alleen zijn de gevolgen niet overal dezelfde. Dat zorgt voor verwarring en ook soms onrust.

"We stellen vast dat huisartsen anders reageren op testen. Bij de ene huisarts kan men na een negatieve test onmiddellijk terug naar school, bij de andere wordt er afgesproken dat er nog een tijdje quarantaine is. Dit is een oproep naar huisartsen en huisartsenkringen om tot een coherent beleid te komen en het zo voor ons, de leerlingen en de ouders wat duidelijker te maken."

"Beschuldig elkaar niet"

De school roept nog es iedereen op om de regels te respecteren. Hoe iemand besmet raakt is vaak niet precies te achterhalen, maar op de sociale media proberen leerlingen dat toch.

Francescka Verhenne: "Iedereen weet dat sociale media een gemakkelijk forum is om dat op een niet vriendelijke en niet respectvolle manier te doen, vandaar dat we ook absoluut een oproep doen van constructief en positief te blijven."