23 nieuwe sterfgevallen, 198 nieuwe besmettingen

23 nieuwe sterfgevallen

Er werden 23 nieuwe sterfgevallen gerapporteerd gedurende de laatste 24 uur*; 12 (52%) in Vlaanderen, 7 (30%) in Wallonië, en 4 (17%) in Brussel.

Bij het afsluiten van de gegevensverzameling voor dit rapport werden in totaal 9.334 sterfgevallen gerapporteerd; 4.651 (50%) in Vlaanderen, 3.252 (35%) in Wallonië, en 1.431 (15%) in Brussel.

1.334 ziekenhuisopnames

In de laatste 24 uur werden 39 patiënten met COVID-19 in het ziekenhuis opgenomen en 23 verlieten het ziekenhuis.

Op 25 mei werden 1.302 ziekenhuisbedden ingenomen door COVID-19 bevestigde patiënten, waarvan 249 bedden op intensieve zorgen; 129 patiënten hadden ademhalingsondersteuning nodig. De voorbije 24 uur is het totaal aantal ingenomen bedden afgenomen met 4, waarvan 2 minder ingenomen bedden op intensieve zorgen.

57.455 bevestigde gevallen

Er werden 198 nieuwe bevestigde gevallen gerapporteerd gedurende de laatste 24 uur; 93 (47%) in Vlaanderen, 89 (45%) in Wallonië, en 16 (8%) in Brussel.

Tot nu toe werden in totaal 57.455 bevestigde gevallen gemeld; 32.255 gevallen (56%) in Vlaanderen, 18.321 (32%) gevallen in Wallonië en 5.827 (10%) gevallen in Brussel. Gegevens betreffende de woonplaats waren niet beschikbaar voor 1.052 gevallen (2%).