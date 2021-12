23 verdachten staan terecht voor fatale mensensmokkeloperatie

In de correctionele rechtbank van Brugge zijn de debatten gestart in de zaak van de 39 Vietnamese migranten die stierven in een koelwagen tijdens de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk.

In totaal moeten 23 beklaagden zich verantwoorden voor hun aandeel in de mensensmokkelbende. De vermoedelijke spilfiguur riskeert vijftien jaar cel. Op 23 oktober 2019 werden 39 levenloze lichamen, onder wie die van drie minderjarigen, ontdekt in een koelwagen in Grays, een gemeente in het Zuid-Engelse graafschap Essex. Vrij snel bleek dat de container een dag eerder in Zeebrugge was aangekomen.

In het Britse luik van de zaak werden in januari 2021 vier mannen tot zware gevangenisstraffen veroordeeld. Ook in Vietnam werden al zeven mensen veroordeeld voor hun aandeel in de zaak. (Lees verder onder de foto)

In 2020 werden in België en Frankrijk een hele reeks huiszoekingen uitgevoerd. In ons land ging het om vijf huiszoekingen in Anderlecht, drie in Schaarbeek, drie in Sint-Jans-Molenbeek en telkens een in Sint-Pieters-Leeuw, Ganshoren, Brussel, Ukkel en Etterbeek. Het federaal parket vroeg om 23 verdachten naar de Brugse correctionele rechtbank te verwijzen. Voor vier andere verdachten werd nog geen doorverwijzing gevraagd. De Vietnamees Vo Van Hong (45) wordt als leider van de criminele organisatie gezien, maar dat zal betwist worden door zijn advocaat Antoon Vandecasteele. Sinds september 2018 kon hij gelinkt worden aan minstens een veertigtal smokkels van in totaal ruim honderd mensen. De meeste andere beklaagden zijn eveneens Vietnamezen of Belgen van Vietnamese origine. Daarnaast moeten ook drie andere Belgen, zes Marokkanen en een Armeniër uit Aalst zich voor de correctionele rechtbank verantwoorden.

Lees ook: