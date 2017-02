230.000 euro toe voor restauratiewerken

Het oud stadhuis van Blankenberge uit 1680 is het oudst bewaarde burgerlijk gebouw van de stad en is sinds 1937 beschermd als monument. Op het zadeldak staat een sierlijk torentje, gemaakt door de Brugse klokkengieter Dumery. Met deze premie zullen de gevels, daken en het interieur van het Oud Stadhuis gerestaureerd worden.

Complex Mamet, in de tweede helft van de negentiende eeuw gebouwd in opdracht van de familie Mamet, bestaat uit een neoclassicistisch herenhuis met koetspoort, een binnenkoer met een centraal gelegen administratief gebouwtje, stallingen en een prieeltje. Het complex is een gaaf bewaard geheel dat representatief is voor de levenswijze van de negentiende-eeuwse burgerij. Om die reden is het ‘Complex Mamet’ op 8 juni 1998 integraal beschermd als stadsgezicht.

De vormgeving en de afwerking van het administratief gebouw met smeed- en houtwerk zijn puur vakmanschap. Het prieeltje is een gaaf bewaard houten tuinelement, een stille getuige van de levenswijze van de toenmalige burgerij. Met deze onroerenderfgoedpremie zal de volledige restauratie van zowel het interieur als het exterieur van het beschermde administratief gebouw en prieeltje gebeuren.