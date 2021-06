24 Ieperlingen krijgen prijs voor inzet tijdens coronacrisis

Normaal gaat de prijs naar één persoon, maar sinds de coronapandemie gaat de prijs nu al voor het tweede jaar op rij naar meerdere mensen. Ook vier personeelsleden van het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper krijgen de prijs voor hun inzet in de coronacrisis. Eén van hen is verpleegkundige Martine D’Hondt.

Martine D’Hondt werkt in het operatiekwartier. Wanneer er in volle coronacrisis een tekort aan operatiemutsen en mondmaskers ontstaat, gaat Martine meteen aan de slag. “Op het einde van de rit heb ik er 2.200 gemaakt. Ze zijn overal rondgestuurd, veel hier in het ziekenhuis, maar ook verder, naar de thuisverpleging in Kortrijk. Zelfs artsen van Brussel zijn gekomen om maskers. Zij hadden ook gewoon niets."

Artsen dragen operatiemutsen nog altijd

Artsen en verpleegkundigen dragen nog steeds de kleurrijke operatiemutsen van Martine D’Hondt. Het was een zware tijd in het ziekenhuis, maar de solidariteit was enorm. “Ik stond eigenlijk klaar in maart om te vertrekken naar de Filippijnen. Ik ging op missie voor een 14-tal dagen om te helpen bij oogoperaties. Maar die missie kon niet doorgaan, dus dacht ik: mijn missie is nu die mutsen en maskers maken. Ik heb vele nachten tot 2 uur zitten naaien om aan de vraag te kunnen voldoen eigenlijk. Ook omdat de mensen niet bij mij thuis mochten komen, deed ik de bestellingen in zakjes en hing die aan het poortje, zodat ze die konden afhalen.”

Martine D’Hondt is verrast door de prijs die haar inzet bekroont. Ook Luc Verbanck, Tania Detrez, Johny Pattyn van het Jan Yperman Ziekenhuis krijgen vandaag de prijs op een officiële uitreiking.

