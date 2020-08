24 West-Vlaamse gemeenten boven corona-alarmdrempel

Benieuwd hoe het staat met het coronavirus in West-Vlaanderen? Bekijk hier de cijfers van het aantal nieuwe besmettingen per stad of gemeente.

In de periode tussen 29 juli en 4 augustus zijn in België gemiddeld 567,9 mensen per dag besmet geraakt met het coronavirus. Dat blijkt uit de dagelijkse update van gezondheidsinstituut Sciensano. Het gaat om een stijging met 25 procent op weekbasis. Er worden nu gemiddeld 22,1 mensen per dag in het ziekenhuis opgenomen met Covid-19, een lichte daling met 4 procent.

Gemiddeld overlijden elke dag 3,1 coronapatiënten, een toename met 22 procent op weekbasis. In totaal zijn nu al zeker 72.784 mensen in ons land besmet geraakt met Covid-19. Er werden 18.414 patiënten in het ziekenhuis opgenomen en 9.866 mensen stierven aan de gevolgen van het longvirus.

Gemeenten boven alarmdrempel

Van zodra er meer dan 20 besmettingen zijn geëxtrapoleerd op 100.000 inwoners, is de alarmdrempel overschreden. Op onderstaande kaart kan je de gegevens per stad/gemeente bekijken. Op vandaag (8 augustus) overschrijden 24 West-Vlaamse gemeenten de alarmdrempel.