2.400 bezoekers op openingsweekend Bru∙Taal

Bru∙Taal, het nieuwe internationale literatuurfestival in Brugge, heeft een mooi openingsweekend achter de rug. Brugge mocht bijna 2.400 literatuurliefhebbers ontvangen op 50 activiteiten, verspreid op 12 locaties in de Brugse binnenstad.

“Bru∙Taal heeft z’n start duidelijk niet gemist”, lichten curatoren Hendrik Tratsaert en Sigrid Bousset toe. “Op de openingsavond, vrijdag in Concertgebouw Brugge, waren bijna 600 mensen, en daar zijn we erg tevreden over. Deze bezoekerscijfers overtreffen toch onze verwachtingen.” De openingsavond stond in het teken van “Verhalen uit de Grote Stad”. Ondermeer Sandro Veronesi, Adriaan van Dis, Cees Nooteboom en Ilja Leonard Pfeijffer lazen voor uit eigen werk. De Palestijns-Syrische dichter Gayath Almadhoun was voor veel aanwezigen de ontdekking van de avond.

Bru∙Taal loopt nog tot en met zaterdag 13 mei. Brugge mag van de week ondermeer Dimitri Verhulst, Arnon Grunberg, Gary Younge, Stefan Hertmans & Jef Neve, Connie Palmen, Herman Koch, David van Reybrouck en Tim Parks ontvangen.