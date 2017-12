24.000 euro voor "waterspeelplaats"

De BNP Paribas Fortis Foundation geeft dit jaar 90.000 euro steun aan 9 projecten in West-Vlaanderen.

Het armoederisico bij kinderen jonger dan 16 jaar ligt hoger dan dat van de gemiddelde Belg (15,5 % vs. 17%). Daarom reikt de BNP Paribas Fortis Foundation voor het achtste jaar op rij haar Awards uit aan verenigingen die via educatieve projecten de strijd aangaan tegen de sociale uitsluiting van kinderen en jongeren in moeilijkheden.

Het grootste bedrag in onze provincie, 24.000 euro gaat naar De Walhoeve uit Westvleteren, voor het project “Waterspeelplaats”.

Vzw De Walhoeve is een jeugdzorgorganisatie die ouders en kinderen begeleidt die te maken hebben met problematische leefomstandigheden. Momenteel bouwen ze aan een waterspeelplaats die de fantasie van de kinderen stimuleert en ze motiveert om actief buiten bezig te zijn. Dit draagt bij aan de fysieke, sociale, psychische en emotionele ontwikkeling en het welzijn van kinderen.