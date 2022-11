24ste editie van Klimber Survivalrun Brugge-Damme-Brugge

"Wie houdt van ploeteren in de modder, klimmen en klauteren over verschillende obstakels, vindt helemaal zijn ding in onze Survivalrun, tussen Brugge en Damme. We organiseren dit al voor de 24e keer, maar het is altijd wel een beetje anders', vertelt organisator Luc Lutters.

Wie zich inschreef kon kiezen tussen de categorie 'recreatief' of 'competitie'. Onder elke categorie bereidde de organisatie een parcours voor van zeven en tien kilometer. Niet enkel kracht komt hier dus goed van pas, maar ook techniek en een sterke geest zijn belangrijke factoren. Enkele studenten van Vives Torhout kregen tips en tricks mee om goed voorbereid aan de start te staan.

Het doel van elke competitieve deelnemer is om te kunnen finishen met het rode bandje. Wie er niet in slaagt om elke hindernis goed door te komen moest het bandje afgeven en krijgt een plaats onderaan het klassement.