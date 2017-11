25 kunstenaars op Dark Rooms in Brugge

In Brugge gaat de Expo Dark Rooms een confrontatie of dialoog aan tussen fotografie en andere vormen van beeldende kunst, schilderijen, tekeningen, sculpturen, collages ….

Zo worden de witte polyesterbeelden van Greet Desal geconfronteerd met fotografisch werk van Isabelle Wenzel, grote grafiettekeningen op doek van de Russische kunstenaar Kirill Chelushkin worden geconfronteerd met de contrastrijke zwart-witfoto ’s van Mascha Joustra.

Op de affiche staan 25 kunstenaars, een internationaal gezelschap, met o.a. Koen Hauser (NL), Maria Kapajeva (GB), Steven Peters Caraballo en Edwige Fouvry (FR). Ook Danielle van Zadelhoff, die tijdens de vorige editie van Brugge Foto in het Hospitaalmuseum nog schitterde, toont er enkele nieuwe beelden.

Ook enkele West-Vlaamse kunstenaar tonen werk : Greet Desal, Johan Clarysse en Peter De Bruyne.

De expo loopt nog tot 15 december in een herenhuis in de Sint-Janssstraat 15 in Brugge.