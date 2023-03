25 nieuwe fietsroutes & groter wandelnetwerk: klaar voor nieuw seizoen

Het nieuwe merk Visit West-Vlaanderen overkoepelt het fiets- en wandelaanbod.

In het themajaar presenteert Westtoer 18 nieuwe fietsroutes. Vorig jaar werden ook al 7 nieuwe routes voorgesteld. De nieuwe routes vervangen een reeks klassieke bewegwijzerde lusvormige routes. De nieuwe trajecten zorgen voor een betere spreiding over de hele provincie.

Fietsroute in elke gemeente

"In elke West-Vlaamse stad of gemeente is nu een Westtoer-fietsroute aanwezig. Alle bewegwijzerde fietsroutes zijn geïntegreerd in het fietsnetwerk en staan vermeld op de vier fietsnetwerkkaarten. Via de knooppunten kunnen fietsers op een bewegwijzerde route een tocht korter of langer maken", klinkt het bij Westtoer.

Verder wordt het wandelnetwerk Heuvelland dit jaar uitgebreid richting Wulvergem, Mesen en Wijtschate. Ook de verbinding met het wandelnetwerk Hoppeland en Ieperboog wordt dit jaar gerealiseerd. Bovendien zijn er al 34 nieuwe picknickzones ingericht langs de fiets- en wandelnetwerken.

Volgens de planning zal er tegen eind 2024 in elke West-Vlaamse stad/gemeente minstens een picknicklocatie ingericht zijn.