25 projecten laten het gelittekende landschap van Westhoek spreken

De vele kraters, bunkers, monumenten en militaire begraafplaatsen tekenen het landschap in de Westhoek en daar wordt met verschillende expo's en evenementen aandacht aan gegeven.

Eerste ontdekking

Toerisme Vlaanderen en Westtoer hebben 25 projecten geselecteerd die inzetten op het landschap in de Westhoek dat getekend is door de Eerste Wereldoorlog. Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir: “Vanuit Vlaanderen investeren we ruim 2,5 miljoen euro in het themajaar ‘Landscapes’. Het ruime programma aan expo’s, tentoonstellingen, fiets- en wandelroutes, zal nieuw leven blazen in de prachtige landschappen van de streek met haar begraafplaatsen, dorpjes en erfgoed. Voor vele geïnteresseerden in de Eerste Wereldoorlog zal dit wellicht hun eerste ontdekking zijn van de herdenkingslandschappen van de Westhoek. Zij zullen ook kennis maken met een leuze die vandaag de dag nog even belangrijk is als vroeger: Nooit Meer Oorlog. No More War.”

Sabien Lahaye-Battheu, voorzitter van Westtoer en gedeputeerde voor Toerisme: "LANDSCAPES | Feel Flanders Fields werpt een andere blik op het oorlogsverleden van de Westhoek. Dit nieuwe themajaar toont hoe sporen van de geschiedenis vervlochten zijn met landschap. Bezoekers gaan in dialoog met de omgeving en het verleden komt tot leven. Een verrijkende ervaring die niemand onberoerd laat."

Startpunt

Het ideale startpunt voor het bezoek aan LANDSCAPES | Feel Flanders Fields is de tentoonstelling For Evermore: begraafplaatsen van de Eerste Wereldoorlog in het Flanders Fields Museum. Deze tijdelijke expo zoomt in op de vele begraafplaatsen die je in de Westhoek vindt. “Na deze tentoonstelling zal de bezoeker nooit meer op dezelfde manier naar het Westhoeklandschap kijken. De omgeving is meer dan een idyllisch decor. Het komt tot leven en spreekt de bezoeker persoonlijk aan,” vertelt Dimitry Soenen, voorzitter van het In Flanders Fields Museum.

Het hele programma vind je hier terug.